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Город

В Переславле восстановят события самой жуткой битвы Великой Отечественной войны

17 января 2018
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реконструкция, Переславль, Ярославская область

В Ярославской области воссоздадут события одной из самых кровопролитных бит времен Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы. В Переславле-Залесском устроят историческую реконструкцию 58-дневной обороны Дома Павлова — центрального события битвы.

— Декорациями станут подлинные здания довоенного времени. На Комсомольской площади в Переславле у стен старейшего ткацкого предприятия «Залесье», где с заводской проходной рабочие уходили сразу на фронт, будет воссоздана жизнь города в военное время, — рассказали организаторы реконструкции.

Во время реконструкции зрителям покажут действия штурмовых бригад, снайперские дуэли, «сталинградский бутерброд», когда бой идет уже не за улицы, а за этажи зданий. В сражениях используют настоящие огнемёты и мотоциклы.  Уже сейчас проверяют безопасность зарядов для миномётов. Участниками реконструкции станут члены военно-исторических клубов Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Владимира, Минска и Переславля. 

Пройдет историческая реконструкция 3 февраля.

Напомним, в прошлые выходные в Переславле взмыли в небо аэростаты: как это было

Анна Елкина
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Фото: vk.com/planblau
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