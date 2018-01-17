В центре Ярославля ловят больного туберкулёзом

Задержали ярославца с опасной формой туберкулёза

В Ярославле судебные приставы принудительно увозят в больницу больных туберкулёзом с опасной открытой стадией.

Сегодня по решению суда задержали и увезли в областную клиническую туберкулёзную больницу 33-летнего мужчину. Ярославца задержали в центре города.

— Больной туберкулезом мужчина не изъявил желания лечиться на добровольной основе и был госпитализирован принудительно. Больного забрали прямо из квартиры и доставили в больницу, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — В ближайшее время судебные приставы-исполнители доставят на принудительное лечение еще одного больного туберкулезом.

Ещё один больной с открытой формой туберкулёза также живёт в центре Ярославля, но сегодня его не застали дома, чтобы принудительно отвезти в больницу.

Цифры

В 2017 году в Ярославле впервые выявили туберкулёз у 25 человек. Это почти на 22% меньше, чем в 2016 году.

Напомним, в аэропорту задержали ярославну, садившуюся в самолёт до Кубы.