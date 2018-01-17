|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В центре Ярославля ловят больного туберкулёзом
17 января 2018
5 212 6
В Ярославле судебные приставы принудительно увозят в больницу больных туберкулёзом с опасной открытой стадией.
Сегодня по решению суда задержали и увезли в областную клиническую туберкулёзную больницу 33-летнего мужчину. Ярославца задержали в центре города.
— Больной туберкулезом мужчина не изъявил желания лечиться на добровольной основе и был госпитализирован принудительно. Больного забрали прямо из квартиры и доставили в больницу, — рассказали в УФССП по Ярославской области. — В ближайшее время судебные приставы-исполнители доставят на принудительное лечение еще одного больного туберкулезом.
Ещё один больной с открытой формой туберкулёза также живёт в центре Ярославля, но сегодня его не застали дома, чтобы принудительно отвезти в больницу.
Цифры
В 2017 году в Ярославле впервые выявили туберкулёз у 25 человек. Это почти на 22% меньше, чем в 2016 году.
Напомним, в аэропорту задержали ярославну, садившуюся в самолёт до Кубы.
Фото: УФССП по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 493 Вторичное жилье 5 409 Сдам в аренду 675 Коммерческая 155 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров