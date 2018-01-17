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Ярославских коммунальщиков оштрафовали за слишком большую комиссию
17 января 2018
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В Ярославской области оштрафовали расчетно-кассовый центр, который рассылает счета и принимает платежи за коммуналку.
Компания в Тутаевском районе задрала слишком большую комиссию за свои услуги посредника — брали от 7 до 11% вместо 5%.
— Действия тутаевского расчетно-кассового центра по установлению монопольно высокой цены за начисление и сбор платежей за жилищные услуги в размере от 7 до 11% от суммы собранных средств ущемляют интересы субъектов предпринимательской деятельности, противоречат действующему законодательству, — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.
Расчетный центр получил солидный штраф в 475 тысяч рублей.
Читайте также: ярославских электроэнергетиков оштрафовали за мешающие провода.
Фото: Александра Савельева
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