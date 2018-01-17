В Ярославле спасли собаку, застрявшую в подвальной решётке

Дворнягу сумели вытащить

Жители дома 81, корпус 2 на улице Свердлова никак не могли понять, что за скулеж несётся из подвала. Вышли на улицу, обошли дом и увидели — в подвальной решётке застряла собака. Она-то и просила людей о помощи. Видимо, забралась туда, чтобы погреться.

Дворняга просто хотела погреться, а попала в ловушку

Жильцы дома вызвали спасателей. Те приехали сразу со специалистами, ответственными за отлов и временное содержание безнадзорных животных.

— С помощью ручного инструмента спасатели перекусили решетку, чтобы освободить собаку, — рассказала пресс-секретарь центра гражданской защиты населения Ярославля Ирина Грушникова.

Собака скулила на весь двор

Спасённую собаку посадили в специальную клетку и отвезли в приемник САХа.

Чтобы спасти пса, пришлось взламывать решётки

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