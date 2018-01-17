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Во Фрунзенском районе УАЗ сбил женщину на переходе
17 января 2018
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Во Фрунзенском районе Ярославля, на улице Корабельная, возле дома №26 УАЗ «Патриот» сбил 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Происшествие случилось 16 января около пяти часов вечера. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
— Женщина нуждается в амбулаторном лечении, — рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ярославской области.
Всего за прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали два ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили травмы.
Читайте также: гаишники просят ярославцев помочь найти водителя, который сбил женщину и умчался.
Фото: Автопортал76/VK.com
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