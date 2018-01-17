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Житель Ярославской области разом оплатил 130 штрафов ГИБДД
Сколько пришлось заплатить мужчине
17 января 2018
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Мужчина разом оплатил накопившиеся 130 штрафов ГИБДД после того, как приставы запретили ему продавать автомобиль.
Судебные приставы Некрасовского района долго не могли заставить мужчину оплатить 130 штрафов ГИБДД на общую сумму 120 тысяч рублей. Осложнялось это тем, что должник, зарегистрированный в Ярославской области, жил в Москве.
— Мужчина пришел к приставам только тогда, когда понял, что не может продать свой автомобиль — на него из-за долгов наложили арест на проведение регистрационных действий. — Это заставило должника разом заплатить за все свои штрафы, — рассказали в службе судебных приставов.
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Фото: Александра Савельева
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