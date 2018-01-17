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В Ярославле в 2018 году отремонтируют проспект Авиаторов и еще 22 улицы

17 января 2018
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дороги, ремонт, Ярославль

Стало известно, какие дороги в Ярославле и области планируют отремонтировать в этом году.

Утвержденный список улиц опубликовал на своих страницах в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В него вошли 23 дороги, в их числе особо проблемный проспект Авиаторов, улица Блюхера и улица Чкалова.

Приступить к ремонту планируют как можно раньше, чтобы успеть выполнить весь ремонт до наступления холодов.

Еще раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей, – рассказал на своей странице Вконтакте Дмитрий Миронов.

В программу «Безопасные и качественные дороги» вошли и семь областных трасс. В 2017 году по этой программе отремонтировали в Ярославле 29 дорог. Изначально планировалось, что в этом году сделают лучше ещё 33 дороги, на них даже разработали проекты

Всего за сезон планируется отремонтировать 80 километров дорог. На это из федерального бюджета выделено 730 миллионов рублей, такую же сумму потратят из бюджетов города и области. 


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Елена Вахрушева
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Фото: Александра Савельева, Правительство Ярославской области
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