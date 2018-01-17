В Ярославле ночью загорелся внедорожник

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Сообщение о том, что на улице Панфилова возле дома №3 загорелась машина, поступило в дежурную смену МЧС в 3 часа 27 минут.
На место выехали два пожарных автомобиля и 7 спасателей.
За 10 минут пожарным удалось локализовать огонь, а в 4 часа 7 минут пожар полностью потушили.
— В результате пожара уничтожен моторный отсек на площади один квадратный метр, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Специалисты устанавливают причину возгорания.
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Фото: МЧС
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