Двум мамам и одному папе придётся отрабатывать долги по алиментам

Долги придется вернуть хотя бы так

Сразу две мамы и один папа направлены на обязательные работы только потому, что совсем не обращали внимание на собственных детей.

Все они задолжали по алиментам. Теперь все трое получат по 30 часов обязательных работ.

— Среди них — мужчина, который имеет долг в 600 тысяч рублей перед собственной дочерью, мать 14-летнего мальчика и мать двоих дочерей, которым 7 и 8 лет, — рассказали в службе судебных приставов.

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