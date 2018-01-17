Обратная связь

Город

Двум мамам и одному папе придётся отрабатывать долги по алиментам

17 января 2018
3 746 8
дети, алименты, Ярославль

Сразу две мамы и один папа направлены на обязательные работы только потому, что совсем не обращали внимание на собственных детей.

Все они задолжали по алиментам. Теперь все трое получат по 30 часов обязательных работ.

— Среди них — мужчина, который имеет долг в 600 тысяч рублей перед собственной дочерью, мать 14-летнего мальчика и мать двоих дочерей, которым 7 и 8 лет, — рассказали в службе судебных приставов.

Читайте также: В Ярославле приставы арестовали машину мужчины, который отказывался платить алименты. Причем машину ему отдала жена. Подробности.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Служба судебных приставов
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Суд выбрал меру пресечения подросткам, напавшим на пермскую школу

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
позавчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
Комментарии (4): «„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,55 57,19
EUR 69,25 69,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 18.01
USD 56,59 0,20
EUR 69,17 0,15
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.