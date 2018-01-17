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Двум мамам и одному папе придётся отрабатывать долги по алиментам
17 января 2018
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Сразу две мамы и один папа направлены на обязательные работы только потому, что совсем не обращали внимание на собственных детей.
Все они задолжали по алиментам. Теперь все трое получат по 30 часов обязательных работ.
— Среди них — мужчина, который имеет долг в 600 тысяч рублей перед собственной дочерью, мать 14-летнего мальчика и мать двоих дочерей, которым 7 и 8 лет, — рассказали в службе судебных приставов.
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Фото: Служба судебных приставов
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