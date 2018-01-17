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Крещение в Ярославле: когда откроют купели
17 января 2018
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На пресс-конференции ярославского управления МЧС рассказали, когда во время Крещения можно будет окунуться в иордань. Все городские купели будут открыты с 9:00 18 января до 19:00 19 января, после чего их закроют щитами.
— В городе планируется организация пяти мест для погружения в воду с лестницами для захода и выхода. В Дзержинском районе ярославцы смогут искупаться на реке Нора у Троицкого храма. В Заволжском районе купели будут оборудованы на реке Волга у храма Софии Премудрости Божьей и у Толгского монастыря, в Красноперекопском районе Ярославля — на Петропавловских прудах. В центре Ярославля купель организуют на реке Которосль около центрального пляжа, — сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС по Ярославской области Виктор Полтавский. — Для удобства жителей будут установлены туалеты, обогрев и пункты питания.
К купелям будут пускать не всех сразу, а по очереди, небольшими группами, опасаясь тонкого льда.
В МЧС заверили — все места для купания уже обследованы на предмет безопасности и соответствуют необходимым требованиям.
Для безопасности во время Крещения будут дежурить 500 сотрудников МЧС, полиция и медики.
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Фото: Александр Давидик
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