Как будет работать торговый центр «Рио», где произошёл взрыв

В ярославском торговом центре «Рио» готовятся к завтрашнему открытию после сегодняшнего ЧП. Администрация сообщества гипермаркета в комментариях к публикации в группе 76.ru «ВКонтакте» рассказала о работе торгового центра и о случившемся.

— В одном из магазинов произошел разрыв накопительного водонагревателя. Опасности нет, ущерб небольшой, никто не пострадал. Торговый центр ждет всех завтра в гости в обычном режиме, — написали администраторы.

Напомним, взрыв произошел сегодня вечером на первом этаже здания. От удара взрывной волны отвалились потолочные плитки. Задело два магазина. Администрация предпочла справиться с последствиями ЧП своими силами, не вызывая спасателей.

Видео с места смотрите здесь.