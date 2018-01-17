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Как будет работать торговый центр «Рио», где произошёл взрыв
16 января 2018
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В ярославском торговом центре «Рио» готовятся к завтрашнему открытию после сегодняшнего ЧП. Администрация сообщества гипермаркета в комментариях к публикации в группе 76.ru «ВКонтакте» рассказала о работе торгового центра и о случившемся.
— В одном из магазинов произошел разрыв накопительного водонагревателя. Опасности нет, ущерб небольшой, никто не пострадал. Торговый центр ждет всех завтра в гости в обычном режиме, — написали администраторы.
Напомним, взрыв произошел сегодня вечером на первом этаже здания. От удара взрывной волны отвалились потолочные плитки. Задело два магазина. Администрация предпочла справиться с последствиями ЧП своими силами, не вызывая спасателей.
Видео с места смотрите здесь.
Фото: Дмитрий Скотников
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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