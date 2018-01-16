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Сосиски подгорели: появилось видео взрыва в торговом центре Ярославля
16 января 2018
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Появилось видео с места взрыва в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле. Ударной волной здесь задело две торговые точки.
— Только что бахнуло, соседний магазин посыпался, — рассказал очевидец Дмитрий Скотников.
Хлопок случился в отделе под названием «Колбасы у Шевченко» на входе в торговый центр. Рванул газовый баллон, после чего посыпалась потолочная плитка.
Фото: Дмитрий Скотников / vk.com
Видео: Дмитрий Скотников
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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