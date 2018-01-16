Сосиски подгорели: появилось видео взрыва в торговом центре Ярославля

Место, где произошёл взрыв

Появилось видео с места взрыва в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе в Ярославле. Ударной волной здесь задело две торговые точки.

— Только что бахнуло, соседний магазин посыпался, — рассказал очевидец Дмитрий Скотников.

Хлопок случился в отделе под названием «Колбасы у Шевченко» на входе в торговый центр. Рванул газовый баллон, после чего посыпалась потолочная плитка.