В торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе прогремел взрыв: где рвануло

Рвануло в кафе на –1 этаже

В Ярославле в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе несколько минут назад прогремел взрыв. Всё произошло внизу.

— На кухне одного из кафе произошёл хлопок, — рассказал источник 76.ru.

По некоторым данным, владельцы кафе пытаются всё уладить своими силами. Взрывом разметало потолочные плитки, на полу виден пожарный рукав. Пострадавших нет.

— Я сижу кушаю на –1 этаже, и тут бабах! — рассказывает Полина Малыгина, находившаяся рядом.