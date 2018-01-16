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В торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе прогремел взрыв: где рвануло
16 января 2018
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В Ярославле в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе несколько минут назад прогремел взрыв. Всё произошло внизу.
— На кухне одного из кафе произошёл хлопок, — рассказал источник 76.ru.
По некоторым данным, владельцы кафе пытаются всё уладить своими силами. Взрывом разметало потолочные плитки, на полу виден пожарный рукав. Пострадавших нет.
— Я сижу кушаю на –1 этаже, и тут бабах! — рассказывает Полина Малыгина, находившаяся рядом.
Напомним, осенью по Ярославлю пронеслась волна эвакуаций из торговых центров, школ и зданий администрации.
20:08 МЧС:
- Из торгового центра сразу после случившегося нам сами позвонили. Сказали, что выезжать не надо, сами справятся, - рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com, Дмитрий Скотников/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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