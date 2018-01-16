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В торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе прогремел взрыв: где рвануло

16 января 2018
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Ярославль, Рио

В Ярославле в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе несколько минут назад прогремел взрыв. Всё произошло внизу.

— На кухне одного из кафе произошёл хлопок, — рассказал источник 76.ru.

По некоторым данным, владельцы кафе пытаются всё уладить своими силами. Взрывом разметало потолочные плитки, на полу виден пожарный рукав. Пострадавших нет.

— Я сижу кушаю на –1 этаже, и тут бабах! — рассказывает Полина Малыгина, находившаяся рядом.

Напомним, осенью по Ярославлю пронеслась волна эвакуаций из торговых центров, школ и зданий администрации. 

20:21

- Сосиски подгорели, - шутят спасатели.

20:08 МЧС: 

- Из торгового центра сразу после случившегося нам сами позвонили. Сказали, что выезжать не надо, сами справятся, - рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

20:08 Ударной волной задело две торговые точки. 

20:03  - Соседний магазин посыпался, — рассказал о произошедшем в "Рио" очевидец Дмитрий Скотников.

20:02 Место происшествия не огорожено.

19:55 Оборудование разметало по полу.

19:53 Уточнение - рвануло первом этаже, у торговой точки "Колбасы у Шевченко".

19:48  Управляющий торговым центром объяснил, что произошло. 

- Лопнул бойлер, - рассказал Алексей Сидоров.

Ольга Прохорова, Анна Елкина
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com, Дмитрий Скотников/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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