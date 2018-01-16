В Ярославле ищут гонщика, сбившего насмерть молодого парня

Виктора Антипина насмерть сбила промчавшаяся машина. Водитель даже не остановился

Сбил и скрылся на машине с громко рычащим мотором. А молодой 26-летний парень еще два часа пролежал на земле, после этой аварии больше он уже не встал. Трагическое ДТП случилось еще полгода назад: в ночь с 4 на 5 августа 2017 года в поселке Петровское в Ростовском районе Ярославской области. С тех пор родственники сбитого насмерть Виктора Антипина ищут виновника аварии. История затянулась, приняв странный оборот. Родственники Виктора обратились в редакцию 76.ru, и мы попытались разобраться.

Сами нашли виновного

Родной отец погибшего с момента трагедии так и не смог прийти в себя. Парень был его единственным сыном. Теперь мужчина ежедневно ходит по несколько километров до кладбища, где похоронен его ребенок.

По судам и следователям ходят родная старшая сестра погибшего Олеся Баранникова и его мать. Женщины уверены, что знают, кто виноват в трагедии, называя полиции имя подозреваемого.

— Мы провели свое расследование усилиями нашей семьи: мамы и отчима — родного отца Виктора, — рассказывает 76.ru Олеся Баранникова. — Мы созванивались с людьми, опрашивали жителей поселка и сообщили следователям, что считаем предположительно виноватым известного в Ярославле гонщика. Именно в поселке Петровское у семьи этого гонщика находится дача. Но уже полгода с момента трагедии следователи не могут найти ни его, ни машину, которая сбила моего брата.

Трагедия произошла в Петровском.

Впервые слышим

В клубе о розыске 32-летнего гонщика никто ничего не слышал.

— Впервые о таком слышим, — ответили в клубе, от которого он выступал. — Если бы нам звонили из полиции, прокуратуры или еще откуда, эта информация точно была бы всем известна.

Удивился и двоюродный брат гонщика.

— Там же не один мой брат проживает, в этом поселке. Я эту информацию слышу впервые. Я понимаю, если бы из полиции позвонили мне и сказали такое. Но тут я даже не знаю, можно ли этому верить, — ответил старший брат.

Сам гонщик, которого родственники погибшего считают главным подозреваемым, имеет две странички «ВКонтакте», где редко бывает онлайн, на телефонные звонки редакции он пока не ответил.

Три экспертизы и расследование

Историю подтвердили в УМВД по Ярославской области. После трагедии возбудили уголовное дело.

— Уголовное дело возбуждено за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках расследования проведена работа по установлению свидетелей и очевидцев данного преступления, — рассказали в УМВД России по Ярославской области. — Назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, химическая, судебно-медицинская.

Правоохранители заявили, что оперативный розыск подозреваемого продолжается до сих пор, но имя его не озвучили.