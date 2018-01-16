Ярославец лишился денег, пытаясь поближе познакомиться с девушкой в соцсетях

38-летний перевел деньги, чтобы поближе познакомиться с девушкой

В полицию Дзержинского района с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний ярославец.

В социальной сети мужчине предложила познакомиться симпатичная, судя по фотографиям, девушка. В процессе переписки новая знакомая пообещала ему более близкое общение, но за определённое вознаграждение. На абонентский номер мужчина перечислил 11 тысяч 300 рублей, но... ничего не произошло. Девушка пропала, а ярославец остался и без денег, и без близкого знакомства.

— Пока не ясно, кто — женщина или мужчина — скрывался в интернете за профилем, с которым общался потерпевший, — рассказали в полиции.

Полиция проводит проверку и просит не доверять незнакомым людям, которые в интернете просят перечислить деньги.

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