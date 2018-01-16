В ярославские ямы закатают 100 миллионов рублей: какому району сколько достанется

Делать ямочный ремонт ярославских дорог будет фирма «ДСУ-1»

В муниципалитете Ярославля рассказали, как распределили бюджет на ямочный ремонт дорог, который будет делать «Дорожно-строительное управление — 1». Всего из казны потратят 100 миллионов рублей.

Деньги поделили на четыре части — каждому по 25 миллионов. Первую часть потратят на ямочный ремонт в Заволжском районе, вторую — в Дзержинском, третью — в Красноперекопском и Фрунзенском и, наконец, последнюю — в Кировском и Ленинском районах.

— Нет такой гарантии, что ямы, заделанные летом, простоят и всю зиму, — говорит председатель ярославского муниципалитета Артур Ефремов. — Проблема снова проявилась, и на неё выделили дополнительные деньги.

Всего на эти деньги планируется заделать 160 участков городских дорог. Напомним, делать это будет фирма родственников известного ярославского дорожника Эдуарда Авдаляна «ДСУ-1».