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В ярославские ямы закатают 100 миллионов рублей: какому району сколько достанется
16 января 2018
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В муниципалитете Ярославля рассказали, как распределили бюджет на ямочный ремонт дорог, который будет делать «Дорожно-строительное управление — 1». Всего из казны потратят 100 миллионов рублей.
Деньги поделили на четыре части — каждому по 25 миллионов. Первую часть потратят на ямочный ремонт в Заволжском районе, вторую — в Дзержинском, третью — в Красноперекопском и Фрунзенском и, наконец, последнюю — в Кировском и Ленинском районах.
— Нет такой гарантии, что ямы, заделанные летом, простоят и всю зиму, — говорит председатель ярославского муниципалитета Артур Ефремов. — Проблема снова проявилась, и на неё выделили дополнительные деньги.
Всего на эти деньги планируется заделать 160 участков городских дорог. Напомним, делать это будет фирма родственников известного ярославского дорожника Эдуарда Авдаляна «ДСУ-1».
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Фото: Александра Савельева
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