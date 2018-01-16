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Житель Ярославской области хранил килограмм марихуаны в стеклянных банках
16 января 2018
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Сотрудники наркоконтроля нашли в доме 55-летнего жителя Рыбинского района стеклянные банки с высушенной марихуаной и горшки с растущими растениями. Лабораторное исследование подтвердило, что в банках действительно находилось наркотическое вещество.
— Неработающий мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, пояснил, что выращивал коноплю, сушил и хранил в стеклянной таре для личного пользования, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Общий вес изъятых наркотиков составил более килограмма.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Полиция продолжает расследование.
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Фото: УМВД
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