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Житель Ярославской области хранил килограмм марихуаны в стеклянных банках

16 января 2018
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наркоконтроль, полиция, Ярославская область

Сотрудники наркоконтроля нашли в доме 55-летнего жителя Рыбинского района стеклянные банки с высушенной марихуаной и горшки с растущими растениями. Лабораторное исследование подтвердило, что в банках действительно находилось наркотическое вещество.

— Неработающий мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, пояснил, что выращивал коноплю, сушил и хранил в стеклянной таре для личного пользования, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Общий вес изъятых наркотиков составил более килограмма.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Полиция продолжает расследование.

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Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УМВД
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