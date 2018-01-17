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Суд выбрал меру пресечения подросткам, напавшим на пермскую школу

17 января 2018
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Пермь, трагедия в пермской школе

Оба подростка по решению судей взяты под стражу на два месяца. После выписки из больницы их перевезут в СИЗО. Судебные заседания прошли прямо в палатах медучреждения, где находятся подозреваемые. 

Трагедия в школе №127 Перми произошла утром 15 января. По словам очевидцев, двое подростков ворвались в школу, ранили ножами учителя и нескольких четвероклассников, после чего травмировали друг друга. Пострадавшие дети, в том числе и подозреваемые молодые люди, госпитализированы. Учитель Наталья Шагулина находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Один из виновников трагедии — 16-летний бывший ученик школы №127 — ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере из-за склонности к суициду. Его считают зачинщиком нападения. Второй подозреваемый — десятиклассник из этой же школы, о нем сверстники и учителя отзываются хорошо, отклонений в поведении ранее не наблюдали.

В больницах пострадавших навестила детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Она осудила действия краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении 16-летнего подозреваемого. По ее словам, родители обращались в комиссию в 2017 году, однако вместо помощи получили лишь штраф по статье 5.35 КоАП РФ (статья о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. — Прим. ред.). В Пермь также приезжала министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она заявила, что Правительство РФ усилит меры безопасности в российских школах.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Его расследование ведет Главное следственное управление СКР.

Наши коллеги с портала 59.ru следили за событиями, связанными с ЧП в пермской школе, в режиме онлайн 15 января, 16 января, трансляция продолжается и сегодня.

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Анастасия Оборина
Фото: Тимофей Калмаков
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