После поножовщины в Перми в ярославских школах введут дежурства

В школах усилят меры безопасности

В Ярославских школах усилят меры безопасности. Об этом областной департамент образования сообщил после трагического случая в Перми, где двое учеников устроили поножовщину в школе. Департамент выпустил постановление для директоров ярославских школ. Письмо направлено во все учебные заведения города.

«Следует обратить особое внимание на соблюдение пропускного режима, исключение пребывания на территории посторонних лиц и контроль за возникновением конфликтных ситуаций среди учащихся», — подчеркивается в документе.

Департамент просит усилить антитеррористическую работу, организовать дежурство работников школ, провести дополнительные инструктажи, в том числе административно-хозяйственного персонала.

Обо всех ЧП в школе можно сообщить по телефону круглосуточной горячей линии департамента образования: 8 (4852) 31-43-45.

Напомним, в пермской школе двое подростков ворвались в класс с ножами и набросились на учеников. В больнице после нападения оказались 11 детей и учительница, защищавшая детей. Вся полная информация о последних событиях в Перми после трагедии — в онлайн-трансляции наших коллег.

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