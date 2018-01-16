|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сказочная «Деревня Тыгыдым» переехала из Пошехонья на ярославский курорт
16 января 2018
1 325 6
Сказочная «Деревня Тыгыдым» переехала из Пошехонского района в Рыбинский — на территорию курорта «Ярославское взморье». Переезд начался еще летом прошлого года. Мастерам пришлось разобрать, перевезти и собрать на новом месте двухсотлетний дом ремесленников Пивоваровых, гаютинскую избу с кокошниками, кружевной пошехонский дом и красный дом с башней.
На новом месте этнокультурный комплекс расширился. В «Деревне Тыгыдым» появился музей утраченных ремесел, музей крестьянской кухни, где готовят традиционные блюда ярославской крестьянской кухни, и первая в Ярославской области часовня в честь Петра и Февроньи.
— Создание крупных, динамично развивающихся туристско-рекреационных кластеров, таких как курорт «Ярославское взморье», – одно из ключевых направлений развития туристической отрасли региона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Такие проекты позволяют привлекать крупные инвестиции и повышать туристическую привлекательность региона. Работа в партнерстве с крупным турпроектом открывает для «Деревни Тыгыдым» новые возможности для развития, а курорт «Ярославское взморье» получает яркий объект показа, интересный гостям области.
Развитие сказочной деревни на этом не остановится. В планах руководства – открытие парка деревянных качелей и игр, программы столярного дела, музея крестьянского подворья, пряничного трактира, музея пивоваренного и медоваренного дела.
Сейчас деревня уже принимает туристов, но пока в тестовом режиме.
Читайте также: Ярославль назвали самым музейным городом России.
Фото: Олеся Деревенская/facebook.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 589 Вторичное жилье 5 656 Сдам в аренду 657 Коммерческая 158 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров