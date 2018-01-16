Сказочная «Деревня Тыгыдым» переехала из Пошехонья на ярославский курорт

Сказочная деревня переехала в Рыбинский район

Сказочная «Деревня Тыгыдым» переехала из Пошехонского района в Рыбинский — на территорию курорта «Ярославское взморье». Переезд начался еще летом прошлого года. Мастерам пришлось разобрать, перевезти и собрать на новом месте двухсотлетний дом ремесленников Пивоваровых, гаютинскую избу с кокошниками, кружевной пошехонский дом и красный дом с башней.

На новом месте этнокультурный комплекс расширился. В «Деревне Тыгыдым» появился музей утраченных ремесел, музей крестьянской кухни, где готовят традиционные блюда ярославской крестьянской кухни, и первая в Ярославской области часовня в честь Петра и Февроньи.

— Создание крупных, динамично развивающихся туристско-рекреационных кластеров, таких как курорт «Ярославское взморье», – одно из ключевых направлений развития туристической отрасли региона, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Такие проекты позволяют привлекать крупные инвестиции и повышать туристическую привлекательность региона. Работа в партнерстве с крупным турпроектом открывает для «Деревни Тыгыдым» новые возможности для развития, а курорт «Ярославское взморье» получает яркий объект показа, интересный гостям области.

Развитие сказочной деревни на этом не остановится. В планах руководства – открытие парка деревянных качелей и игр, программы столярного дела, музея крестьянского подворья, пряничного трактира, музея пивоваренного и медоваренного дела.

Сейчас деревня уже принимает туристов, но пока в тестовом режиме.

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