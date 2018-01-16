Российское посольство пожелало британцам доброго утра по-ярославски

Российское посольство опубликовало в Twitter фотографию с ярославским пейзажем

Российское посольство в королевстве Великобритания сегодня утром выставило в Twitter пост с фотографией церкви Ильи Пророка, которая находится в центре Ярославля.

— Good morning! (Yaroslavl, Russia), — а так подписали пост.

Отметился недавно наш регион и в США. В американской столице площадь перед посольством России назовут именем экс-депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Российские власти и соратники убитого политика уже рассказали, что они об этом думают.