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Российское посольство пожелало британцам доброго утра по-ярославски
16 января 2018
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Российское посольство в королевстве Великобритания сегодня утром выставило в Twitter пост с фотографией церкви Ильи Пророка, которая находится в центре Ярославля.
— Good morning! (Yaroslavl, Russia), — а так подписали пост.
Отметился недавно наш регион и в США. В американской столице площадь перед посольством России назовут именем экс-депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Российские власти и соратники убитого политика уже рассказали, что они об этом думают.
Фото: Александра Савельева
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