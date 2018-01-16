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Православие по приказу: Владимира Слепцова затроллили за купание подчинённых в проруби

16 января 2018
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Интернет, социальные сети, Ярославль, Владимир Слепцов

Видеоролик «Неравнодушного Ярославля», где мэр Ярославля Владимир Слепцов просит своих подчинённых на Крещение окунуться в прорубь, хорошо разлетелся по интернету. Улетел далеко за пределы Ярославля.

—  Прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду, в купели, — на кадрах снято обращение Слепцова на планёрке к своим подчинённым. — Вы покажете пример всем, так же, как и замы. Вы же православные люди, поэтому пример должны показывать. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробуете.

 

Фейсбук вздрогнул, представив, как подчинённые ярославского мэра стройными рядами идут ночью к проруби — участвовать в «данном мероприятии». Хотя те и уверяют, что делать это будут исключительно добровольно.

И понеслись репосты.

«Какая ржака!», «Это фиаско», «Ярославский мэр жжот!», — в комментариях уже обсуждают решительного мэра.

—  Сразу видно, что Владимир Слепцов — глубоко верующий человек, — отмечает москвичка Анна Скворцова. — Но не могу я понять, как можно человека заставить ходить в церковь, верить в Бога или на Крещение купаться в проруби.

— Расскажите ему, что на Ивана Купалу можно выживших заставить прыгать через костры, — подхватывает экскурсовод и блогер Татьяна Мэй. — Не совсем православно, зато соответствует славянским традициям.

А он пост держал, чтобы святки праздновать и в купель окунаться? — задаётся вопросом Константин Ощепков.

О, как!😀 #Repost @life_russia ・・・ "Мы же православные?": мэр Ярославля отправил чиновников в прорубь. — Ярославский градоначальник Владимир Слепцов на еженедельной планерке в мэрии попросил местных чиновников искупаться в проруби на праздник Крещения. — Как поясняется в сообществе "Неравнодушный Ярославль" в Facebook, указание мэра окунуться в купелях было адресовано руководителям территориальных администраций и их заместителям. "Прошу в данном мероприятии всех глав, так же как и замов, участвовать. — Вы покажете пример всем. Вы же православные. В связи с этим прошу обеспечить, и заодно попробуете", - сказал Слепцов. — #новости #Россия #Москва #видео #мэр #кремль #политика #2018 #kremlin #ru #russia #moscow #Ярославль #РФ #🇷🇺

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

Оценили по достоинству высказывание ярославского мэра и известные люди. Постом поделились Андрей Бильжо, Лев Рубинштейн. Видеороликом со своими друзьями поделился  известный российский режиссёр Владимир Мирзоев.

— Православие по приказу, — припечатала Слепцова писательница Мария Арбатова.

— Хорошо, что он не иудей! А то хоп, пришел новый чиновник и дал разнарядку: «Всем сделать обрезание... Всем главам и замам»! — написал под постом Арбатовой Артур Шигаев.

Не удержался от своих комментариев и популярный телеведущий Владимир Соловьёв.

— О как! — вырвалось у него после просмотра видео в Instagram.

 

Напомним, на днях мэр Ярославля Владимир Слепцов на планёрке сказал своим подчинённым, что им нужно бы на Крещение в прорубь окунуться, чтобы на своём примере показать, как надо делать всем остальным.

Тем временем заместители мэра Ярославля и главы районных и территориальных администраций пойдут окунаться в прорубь с радостью. Говорят, что это решение они приняли сами.

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Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
Видео: Неравнодушный Ярославль/Facebook.com, Dmitrujs Dnitrijs/Youtube.com
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