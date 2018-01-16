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Ярославцы в Америке: здесь больше мусора

16 января 2018
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Ярославль, Наши в Америке

В новой серии о жизни в Америке ярославцы расскажут о том, как в этой стране справляются с мусором, и насколько чистоплотны сами американцы. Напомним, семья ярославского политика, экс-заммэра Дмитрия Донскова переехала жить в Америку. Из-за океана супруга политика ведёт дневник о жизни в Штатах, рассказывая в подробностях удивительные вещи из быта американцев. Каждая история — следующая буква алфавита.

М. Мусор.

— Вообще, к мусору здесь относятся без европейского пиетета. Сортировка на гораздо меньшем уровне, да и просто мусора на улицах побольше, — пишет Юлия Донскова. — Но в целом подход рациональный. Мусорные баки вместительные и в большом количестве расположены в различных присутственных местах, типа набережных и пляжей. В поселках мусор разумеется разрешается выбрасывать только своим, т.к. утилизация мусора — недешёвое дело. В посёлке собирают раздельно только 2 фракции — бумагу и пластиковую тару. Остальной мусор идёт без сортировки. Его собирают в огромный контейнер с прессом. Но, за счёт того, что у всех в домах установлены измельчители пищеотходов, — мусор сухой, не пахнет, не привлекает птиц и животных. Кроме того, есть площадка, куда все желающие выставляют лишние вещи — от мебели до велосипедов. Их регулярно забирает на пикапе с фургоном кто-то типа старьёвщика. В городе мы также встречали контейнеры для утилизации одежды. А перед каждым продуктовым супермаркетом стоит большой контейнер для сбора пластиковых пакетов. Важный момент — мусор от «братьев наших меньших». Собак в посёлках много, и выгуливают их тут же, в парке и на газонах. Но мусора от них нет за счёт того, что везде установлены диспенсеры с пакетами и контейнеры для сбора.

Кстати, семья планирует завершить своё путешествие и вернуться обратно в Ярославль. 

Анна Елкина
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Фото: Юлия Донскова
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