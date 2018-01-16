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Двое ярославцев подожгли машину женщины, чтобы отомстить её мужу
16 января 2018
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У жительницы Ярославского района вечером подожгли машину. Автомобиль «Лада-Гранта» сгорел почти весь — сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Подожгли машину прямо у дома. 35-летняя женщина сразу поняла, что сгорел автомобиль не просто так. Позвонила в полицию.
— Полицейские установили подозреваемых — мужчина 34 и 18 лет. Ранее один из них привлекался к уголовной ответственности, — рассказали у УМВД по Ярославской области.
Мужики сразу раскололись — рассказали, что накануне поссорились с мужем женщины, не поделили парковку. Пообещали ему неприятности — и слово сдержали.
Теперь им грозит срок до двух лет.
С парковкой в городе действительно трудно. Поэтому, наверное, некоторые иногда ставят свои машины так, будто вообще не знают правил парковки.
Фото: Александра Савельева
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