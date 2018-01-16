Двое ярославцев подожгли машину женщины, чтобы отомстить её мужу

Во дворе устроили авторазборки

У жительницы Ярославского района вечером подожгли машину. Автомобиль «Лада-Гранта» сгорел почти весь — сумма ущерба составила 300 тысяч рублей. Подожгли машину прямо у дома. 35-летняя женщина сразу поняла, что сгорел автомобиль не просто так. Позвонила в полицию.

— Полицейские установили подозреваемых — мужчина 34 и 18 лет. Ранее один из них привлекался к уголовной ответственности, — рассказали у УМВД по Ярославской области.

Мужики сразу раскололись — рассказали, что накануне поссорились с мужем женщины, не поделили парковку. Пообещали ему неприятности — и слово сдержали.

Теперь им грозит срок до двух лет.

С парковкой в городе действительно трудно. Поэтому, наверное, некоторые иногда ставят свои машины так, будто вообще не знают правил парковки.