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В ярославских лесах пересчитают всех зверей и птиц
16 января 2018
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Зимой в лесах Ярославской области начали пересчитывать всех охотничьих зверей и птиц. Об этом заявили в областном департаменте охраны окружающей среды.
Специалисты пройдут около 7000 километров по 700 маршрутам. Искать зверей будут по следам на снегу.
— Это необходимо в целях сбора сведений о численности и распространении охотничьих зверей и птиц, — пояснили в региональном департаменте. — В дальнейшем на основании полученных учетных данных будут определены квоты добычи лосей, оленей, а также нормы допустимой добычи кабана на охотничий сезон 2018–2019.
Заниматься этим будут специалисты до 28 февраля.
Напомним, власти просили ярославцев почаще охотиться на бобров.
Фото: Департамент охраны окружающей среды по ЯО
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