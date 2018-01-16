В ярославских лесах пересчитают всех зверей и птиц

В Ярославской области пересчитают всех охотничьих животных

Зимой в лесах Ярославской области начали пересчитывать всех охотничьих зверей и птиц. Об этом заявили в областном департаменте охраны окружающей среды.

Специалисты пройдут около 7000 километров по 700 маршрутам. Искать зверей будут по следам на снегу.

— Это необходимо в целях сбора сведений о численности и распространении охотничьих зверей и птиц, — пояснили в региональном департаменте. — В дальнейшем на основании полученных учетных данных будут определены квоты добычи лосей, оленей, а также нормы допустимой добычи кабана на охотничий сезон 2018–2019.

Заниматься этим будут специалисты до 28 февраля.

Напомним, власти просили ярославцев почаще охотиться на бобров.