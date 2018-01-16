|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Старый сквер за снесённым кинотеатром «Волга» может дождаться обновления
16 января 2018
1 501 6
Сразу несколько парков Ярославля поборются за то, чтобы быть отремонтированными в первую очередь. В проекте «Решаем вместе!» парки нескольких районов. В Кировском — яблоневый сад на улице Пушкина, парк «Сад дружбы», скверы «Радуга», «Ротонда», Детский и сквер с фонтанами на площади Труда. В Ленинском районе — Юбилейный парк, бульвар на улице Советской, Октябрьский сквер, сквер за бывшим кинотеатром «Волга», сквер у школы №76 и территория у ЦНТИ.
В Дзержинском районе — парк 30-летия Победы, бульвар вдоль проспекта Дзержинского, Павловский парк, парк Островского, территория у Центра детей и юношества и территория спортивного направления у школы №27.
— Этот список сформирован на основании заявок жителей. Большую часть включенных в него территорий ранее уже начинали обустраивать, но для завершения проектов требуется дополнительное вложение сил и средств, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Предварительный отбор общественных территорий продолжится до 31 января.
Проголосовать за парк можно на сайте Vmeste76.ru.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 589 Вторичное жилье 5 656 Сдам в аренду 657 Коммерческая 158 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров