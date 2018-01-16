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Старый сквер за снесённым кинотеатром «Волга» может дождаться обновления

16 января 2018
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парк, Ярославль, сквер, решаем вместе

Сразу несколько парков Ярославля поборются за то, чтобы быть отремонтированными в первую очередь. В проекте «Решаем вместе!» парки нескольких районов. В Кировском — яблоневый сад на улице Пушкина, парк «Сад дружбы», скверы «Радуга», «Ротонда», Детский и сквер с фонтанами на площади Труда. В Ленинском районе — Юбилейный парк, бульвар на улице Советской, Октябрьский сквер, сквер за бывшим кинотеатром «Волга», сквер у школы №76 и территория у ЦНТИ.

В Дзержинском районе — парк 30-летия Победы, бульвар вдоль проспекта Дзержинского, Павловский парк, парк Островского, территория у Центра детей и юношества и территория спортивного направления у школы №27.

— Этот список сформирован на основании заявок жителей. Большую часть включенных в него территорий ранее уже начинали обустраивать, но для завершения проектов требуется дополнительное вложение сил и средств, — рассказала глава администрации Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Предварительный отбор общественных территорий продолжится до 31 января.

Проголосовать за парк можно на сайте Vmeste76.ru.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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