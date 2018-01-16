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В Заволжском районе прорвало трубу: без воды остались семь домов и садик
16 января 2018
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Вчера вечером в Заволжском районе Ярославля на улице Орджоникидзе возле дома 26 прорвало трубу с холодной водой. На место аварии приехали глава ярославского водоканала и мэр города.
— Лично приехал проконтролировать работы сетевиков. Поручил ответственным лицам выполнить аварийный ремонт, чтобы 7 многоквартирных домов и детский сад не остались без холодной воды, — написал Владимир Слепцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В настоящий момент холодную воду, которую пришлось отключить для замены прорвавшегося участка трубы, вернули в дома.
— Причиной аварии стали сезонные подвижки грунта, — рассказали в мэрии.
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Фото: Владимир Слепцов/VK.com
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