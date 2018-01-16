В Заволжском районе прорвало трубу: без воды остались семь домов и садик

На место аварии приехали глава ярославского водоканала и мэр города

Вчера вечером в Заволжском районе Ярославля на улице Орджоникидзе возле дома 26 прорвало трубу с холодной водой. На место аварии приехали глава ярославского водоканала и мэр города.

— Лично приехал проконтролировать работы сетевиков. Поручил ответственным лицам выполнить аварийный ремонт, чтобы 7 многоквартирных домов и детский сад не остались без холодной воды, — написал Владимир Слепцов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящий момент холодную воду, которую пришлось отключить для замены прорвавшегося участка трубы, вернули в дома.

— Причиной аварии стали сезонные подвижки грунта, — рассказали в мэрии.

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