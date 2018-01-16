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В Ярославской области построили гигантскую снежную горку
16 января 2018
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снег, зима, Углич, горки, зимние забавы
В Ярославской области построили гигантскую снежную горку высотой почти в два жилых этажа. Снежную насыпь соорудили в Угличе специально к ежегодным зимним забавам, которые проходят в городе вместе с заплывами моржей и другими развлечениями.
— Мы в Угличе горку насыпали в 35 метро длиной и 5 метров высотой, — делится одна из организаторов зимнего праздника Юлия Воронова.
«Зимние забавы» начнутся 10 февраля, в этот день на левобережной части Углича развернутся семь фестивальных площадок. Самыми зрелищными станут холодовое плавание, мотокросс и I этап Кубка Поволжья 2018 года по Снегоходному спорту среди любителей в дисциплине кантри-кросс. Здесь же можно будет покататься на лошадях и собачьих упряжках с хаски и маламутами, на бананах за снегоходом, ватрушках, увидеть детские заезды на квадроциклах, поиграть в зимний мини-футбол и лазертаг, поучаствовать в конкурсах и согреться у костра с горячительными напитками. Для смельчаков предлагают также, помимо заплывов моржей, мобильную баню посреди снежного поля.
Фото: uglichtouristinformationoffice.createsend.com
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