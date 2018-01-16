На "Зимних забавах" в Угличе будет даже жарко

В Ярославской области построили гигантскую снежную горку высотой почти в два жилых этажа. Снежную насыпь соорудили в Угличе специально к ежегодным зимним забавам, которые проходят в городе вместе с заплывами моржей и другими развлечениями.

— Мы в Угличе горку насыпали в 35 метро длиной и 5 метров высотой, — делится одна из организаторов зимнего праздника Юлия Воронова.

В день фестиваля пройдут яркие соревнования

«Зимние забавы» начнутся 10 февраля, в этот день на левобережной части Углича развернутся семь фестивальных площадок. Самыми зрелищными станут холодовое плавание, мотокросс и I этап Кубка Поволжья 2018 года по Снегоходному спорту среди любителей в дисциплине кантри-кросс. Здесь же можно будет покататься на лошадях и собачьих упряжках с хаски и маламутами, на бананах за снегоходом, ватрушках, увидеть детские заезды на квадроциклах, поиграть в зимний мини-футбол и лазертаг, поучаствовать в конкурсах и согреться у костра с горячительными напитками. Для смельчаков предлагают также, помимо заплывов моржей, мобильную баню посреди снежного поля.