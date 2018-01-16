Ярославец, сообщивший о бомбе в школе, рассказал, зачем это сделал

Всех школьников и учителей после звонка лжетеррориста срочно эвакуировали

В Ярославле состоялся суд на 47-летним Алексеем Бодровым, который несколько месяцев назад сообщил в спецслужбы о том, что одна из городских школ заминирована. Мужчина рассказал, что его побудило позвонить в МЧС и сообщить о бомбе в 89-й школе.

В тот день он сидел дома один и пил вино. Вдруг ему захотелось с кем-то поговорить. Он взял мобильник и набрал номер 101...

— Свою вину мужчина полностью признал, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — Его приговорили к 320 часам обязательных работ.

Напомним, всё произошло в июле 2017 года. Тогда школу проверили полицейские с собаками, но бомбы не нашли. Зато «террориста» быстро вычислили и возбудили уголовное дело.