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Ярославец, сообщивший о бомбе в школе, рассказал, зачем это сделал
16 января 2018
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В Ярославле состоялся суд на 47-летним Алексеем Бодровым, который несколько месяцев назад сообщил в спецслужбы о том, что одна из городских школ заминирована. Мужчина рассказал, что его побудило позвонить в МЧС и сообщить о бомбе в 89-й школе.
В тот день он сидел дома один и пил вино. Вдруг ему захотелось с кем-то поговорить. Он взял мобильник и набрал номер 101...
— Свою вину мужчина полностью признал, — рассказала официальный представитель суда Наталья Сарбунова. — Его приговорили к 320 часам обязательных работ.
Напомним, всё произошло в июле 2017 года. Тогда школу проверили полицейские с собаками, но бомбы не нашли. Зато «террориста» быстро вычислили и возбудили уголовное дело.
Фото: Александра Савельева
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