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В центре Ярославля хотят создать зону уличных кафе
16 января 2018
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Центр Ярославля может стать ещё более притягательным для прогулок. Здесь ярославские архитекторы предлагают создать зону отдыха с уличными кафе. Новый проект благоустройства территории и сквера «Гостиного двора» придумали вокруг здания Ротонды на улице Первомайской.
— Основная часть пространства отдаётся под уличные кафе, тем более тихая пространственная пауза среди шумных улиц в историческом окружении — потенциальная имиджевая городская марка, — считают архитекторы бюро «План Б». — Сохраняется и формализуется в виде отдельной примыкающей зоны уличный вернисаж художников: сейчас они бесправно обитают в открытой галерее ротонды, пока она не используется. Для него выстраивается навес с экспозиционными стенами.
Свой проект архитекторы выставили на голосование по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Если именно Ротонда получит большинство голосов в Кировском районе, то правительство региона выделит деньги на благоустройство.
За какие ещё проекты по Ярославлю можно проголосовать: смотрите здесь.
Фото: Архитектурное бюро «План Б»
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