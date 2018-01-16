В центре Ярославля хотят создать зону уличных кафе

Мощеная улица и уличные кафе - таким представляют архитекторы участок в центре города

Центр Ярославля может стать ещё более притягательным для прогулок. Здесь ярославские архитекторы предлагают создать зону отдыха с уличными кафе. Новый проект благоустройства территории и сквера «Гостиного двора» придумали вокруг здания Ротонды на улице Первомайской.

— Основная часть пространства отдаётся под уличные кафе, тем более тихая пространственная пауза среди шумных улиц в историческом окружении — потенциальная имиджевая городская марка, — считают архитекторы бюро «План Б». — Сохраняется и формализуется в виде отдельной примыкающей зоны уличный вернисаж художников: сейчас они бесправно обитают в открытой галерее ротонды, пока она не используется. Для него выстраивается навес с экспозиционными стенами.

Таким может стать «Гостиный двор»

План проекта

Свой проект архитекторы выставили на голосование по губернаторскому проекту «Решаем вместе». Если именно Ротонда получит большинство голосов в Кировском районе, то правительство региона выделит деньги на благоустройство.

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