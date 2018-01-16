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Учительница, тяжело пострадавшая при нападении на пермскую школу, пришла в себя
16 января 2018
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Учительница начальных классов Наталия Шагулина, госпитализированная в тяжелом состоянии после поножовщины в пермской школе №127, пришла в себя. Сейчас женщина находится в ГКБ №4, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
— Наталия Васильевна пришла в себя. В 10 часов нам разрешат ее навестить. После этого мы сможем рассказать о ее самочувствии более подробно, — рассказали порталу 59.ru родственники женщины.
В той же больнице проходят лечение подростки, совершившие нападение. Молодые люди прооперированы, один из них находится в реанимации, второй уже переведен в отделение. Обе палаты охраняются конвоем.
Резня в пермской школе произошла 15 января. Два подростка, один из которых является учащимся школы, а другой — бывшим учащимся, беспрепятственно пронесли в школу холодное оружие и напали на четвероклассников и учительницу. 12 человек, пострадавших в результате ЧП, находятся в больнице с ножевыми ранениями. Вчера вечером в Пермь прилетела уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, которая, в частности, посетила ГКБ №4 и навестила Наталию Шагулину.
59.ru ведет онлайн-трансляцию с места событий.
Фото: сайт школы №127
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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