Учительница, тяжело пострадавшая при нападении на пермскую школу, пришла в себя

Уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова навестила педагога в больнице

Учительница начальных классов Наталия Шагулина, госпитализированная в тяжелом состоянии после поножовщины в пермской школе №127, пришла в себя. Сейчас женщина находится в ГКБ №4, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

— Наталия Васильевна пришла в себя. В 10 часов нам разрешат ее навестить. После этого мы сможем рассказать о ее самочувствии более подробно, — рассказали порталу 59.ru родственники женщины.

В той же больнице проходят лечение подростки, совершившие нападение. Молодые люди прооперированы, один из них находится в реанимации, второй уже переведен в отделение. Обе палаты охраняются конвоем.

Резня в пермской школе произошла 15 января. Два подростка, один из которых является учащимся школы, а другой — бывшим учащимся, беспрепятственно пронесли в школу холодное оружие и напали на четвероклассников и учительницу. 12 человек, пострадавших в результате ЧП, находятся в больнице с ножевыми ранениями. Вчера вечером в Пермь прилетела уполномоченный по правам ребенка России Анна Кузнецова, которая, в частности, посетила ГКБ №4 и навестила Наталию Шагулину.

59.ru ведет онлайн-трансляцию с места событий.