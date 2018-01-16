Пропал в старый Новый год: в Ярославле ищут молодого мужчину

Мужчина ушёл из дома

В Ярославле пропал 23-летний Андрей Петров. 13 января молодой человек ушёл из дома в Заволжском районе. С тех пор его не видели. В полицию обратились родственники Андрея.

Приметы Андрея Петрова: высокий рост, худой, носит демисезонную куртку темно-синего цвета с бордовым джемпером, на голове серая шапка.

— Если вы знаете, где может находиться молодой человек, просьба сообщить по телефонам: 02; 102; 8(4852)24-18-54, — попросили в УМВД по Ярославской области.