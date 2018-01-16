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Пропал в старый Новый год: в Ярославле ищут молодого мужчину
16 января 2018
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В Ярославле пропал 23-летний Андрей Петров. 13 января молодой человек ушёл из дома в Заволжском районе. С тех пор его не видели. В полицию обратились родственники Андрея.
Приметы Андрея Петрова: высокий рост, худой, носит демисезонную куртку темно-синего цвета с бордовым джемпером, на голове серая шапка.
— Если вы знаете, где может находиться молодой человек, просьба сообщить по телефонам: 02; 102; 8(4852)24-18-54, — попросили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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