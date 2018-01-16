Ярославцы не хотят лететь в Турцию из Туношны

Из Москвы в Турцию лететь дешевле

Ярославцы не хотят лететь в Турцию из родного города. Это показал опрос, который проводил 76.ru в своей группе «ВКонтакте». Большинство, а именно 41,8% ответили, что вообще не хотят лететь в Турцию. 30,3% посчитали, что цены, которые выставил туроператор, слишком дорогие. 20,8% собираются подождать и проверить, правда ли то, что из Ярославля реально улететь на турецкий берег. И только 7,1% ответили, что обязательно забронируют тур.

Напомним, накануне руководство Туношны объявило, что из Ярославля в этом году запускают чартерные рейсы в Турцию. Первый самолёт улетит на курорт 2 июня. Однако, как мы выяснили, дешевле всё же лететь отдыхать через Москву.

— На неделю на семью из трёх человек в хороший отель путёвка обойдётся в 77 тысяч рублей. Правда, вылет из Москвы. Из Ярославля путёвка будет стоить 114 тысяч рублей в тот же отель. Но здесь нет никакой гарантии, что вылеты всё-таки состоятся. В прошлом году была такая же история с «Пегасом». Также были выставлены путёвки, но через месяц всё это дело закрылось. Дело в том, что наш аэропорт ещё не готов к международным рейсам. Деньги, конечно, не пропадут. Туроператор обязан вам их вернуть. Другое дело, что они всеми силами будут пытаться продать вам что-то другое за те же деньги, но уже с вылетом из Москвы, — рассказали в «Яроблтуре».