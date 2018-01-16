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Девять лучших деятелей Ярославской области получили «Общественное признание»
15 января 2018
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Строитель дорог в прошлом, создатель музея, рестораторы и староста храма — сегодня выдающиеся ярославцы получили премию от сенатора Анатолия Лисицына.
Пятый год подряд бывший губернатор Ярославской области награждает отличившихся жителей региона по версии собственной премии «Общественное признание». В этом году награды получили девять ярославцев:
— Победители среди нас, но мы забываем рассказывать о том, как сильно любят они свою профессию. Это простые талантливые люди, — сказал Анатолий Лисицын. — Они не стонут и не жалуются на власть. Но и власть к ним не стремится. Это пример простого человека, кто делает вклад в развитие нашего общества. Мы знаем олигархов, владельцев заводов и пароходов. Но не знаем их.
Всего за время существования премии сенатор отметил 47 человек. Как проходил этот светский вечер в Ярославле, смотрите в нашей трансляции.
Фото: Анна Ёлкина
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