Девять лучших деятелей Ярославской области получили «Общественное признание»

Самых деятельных ярославцев сенатор отметил своей премией

Строитель дорог в прошлом, создатель музея, рестораторы и староста храма — сегодня выдающиеся ярославцы получили премию от сенатора Анатолия Лисицына.

Пятый год подряд бывший губернатор Ярославской области награждает отличившихся жителей региона по версии собственной премии «Общественное признание». В этом году награды получили девять ярославцев:

лучший детский тренер мира по версии МОК, создатель и многолетний наставник волейбольного клуба «Ярославич» — Сергей Шляпников;

полковник в отставке, бывший дорожный строитель, а теперь писатель Вениамин Попов получил награду за книгу «Боевая слава Ярославля от Александра Невского до наших дней»;

предприниматель Ян Левин, тот самый, что открыл бар в Праге, краевед издаёт книги и коллекционирует старинные предметы;

рестораторы Юлия Самсоненко и Максим Коробов получили премию за многолетний проект помощи многодетным семьям на селе «Купи корову»;

Сергей Темнянкин — создатель музея и единственного журнала на селе «Ткацкая летопись»;

Мария Макарова — за военно-патриотическое воспитание детей;

староста сельского храма Архангела Михаила Наталья Каликина — за то, что сподвигла односельчан своими силами восстановить храм;

руководитель ярославского «Радиозавода» Сергей Якушев получил премию лично от Анатолия Лисицына — масонский меч из личной коллекции.

— Победители среди нас, но мы забываем рассказывать о том, как сильно любят они свою профессию. Это простые талантливые люди, — сказал Анатолий Лисицын. — Они не стонут и не жалуются на власть. Но и власть к ним не стремится. Это пример простого человека, кто делает вклад в развитие нашего общества. Мы знаем олигархов, владельцев заводов и пароходов. Но не знаем их.

Всего за время существования премии сенатор отметил 47 человек. Как проходил этот светский вечер в Ярославле, смотрите в нашей трансляции.