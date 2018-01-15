Серьёзное ДТП на ЮЗОД: ярославцы встали в пробку

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Серьёзное ДТП произошло сегодня вечером на Юго-Западной окружной дороге. Там столкнулись два автомобиля — «Опель» и «Рено». Авария произошла около 17:30 в самый час пик. Из-за этого ярославцы, спешащие домой с работы, встали в огромную пробку.
— Авария на том месте, где поворот на Перекоп. «Рено» без морды. Ещё одна машина в кювете, — сообщила очевидец ДТП Алла Додонова.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
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