Серьёзное ДТП на ЮЗОД: ярославцы встали в пробку

Авария произошла в час пик

Серьёзное ДТП произошло сегодня вечером на Юго-Западной окружной дороге. Там столкнулись два автомобиля — «Опель» и «Рено». Авария произошла около 17:30 в самый час пик. Из-за этого ярославцы, спешащие домой с работы, встали в огромную пробку.

— Авария на том месте, где поворот на Перекоп. «Рено» без морды. Ещё одна машина в кювете, — сообщила очевидец ДТП Алла Додонова.

Информация о пострадавших уточняется.