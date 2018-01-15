Обратная связь

Город

Ярославец сообщил о теракте в школе

15 января 2018
2 787 0
школа, теракт, Ярославль

Фрунзенский суд города Ярославля признал 47-летнего мужчину виновным в ложном сообщении о теракте.

В ходе следствия установили, что в июле 2017 года мужчина был дома и выпивал. Вдруг в голову ему пришла шальная мысль: позвонить в полицию и сообщить о бомбе. Он набрал 02 и сказал, что теракт готовится в школе №89. Школу проверили полицейские с собаками, но бомбы не нашли. Зато «террориста» быстро вычислили и возбудили уголовное дело.

 — Мужчина признал свою вину в полном объеме. Судом были признаны смягчающими наказание обстоятельствами: явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил ярославцу 320 часов обязательных работ, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославец сообщил о бомбе в собственном доме.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Валерия Шилова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Во Фрунзенском районе власти прогнали уличных продавцов с насиженных мест

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
вчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,35 56,79
EUR 69,05 69,49
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 16.01
USD 56,36 -0,24
EUR 68,82 0,56
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.