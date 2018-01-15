Ярославец сообщил о теракте в школе

Мужчина решил неудачно пошутить

Фрунзенский суд города Ярославля признал 47-летнего мужчину виновным в ложном сообщении о теракте.

В ходе следствия установили, что в июле 2017 года мужчина был дома и выпивал. Вдруг в голову ему пришла шальная мысль: позвонить в полицию и сообщить о бомбе. Он набрал 02 и сказал, что теракт готовится в школе №89. Школу проверили полицейские с собаками, но бомбы не нашли. Зато «террориста» быстро вычислили и возбудили уголовное дело.

— Мужчина признал свою вину в полном объеме. Судом были признаны смягчающими наказание обстоятельствами: явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил ярославцу 320 часов обязательных работ, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославец сообщил о бомбе в собственном доме.