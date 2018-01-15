Ярославец сообщил о теракте в школе

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фрунзенский суд города Ярославля признал 47-летнего мужчину виновным в ложном сообщении о теракте.
В ходе следствия установили, что в июле 2017 года мужчина был дома и выпивал. Вдруг в голову ему пришла шальная мысль: позвонить в полицию и сообщить о бомбе. Он набрал 02 и сказал, что теракт готовится в школе №89. Школу проверили полицейские с собаками, но бомбы не нашли. Зато «террориста» быстро вычислили и возбудили уголовное дело.
— Мужчина признал свою вину в полном объеме. Судом были признаны смягчающими наказание обстоятельствами: явка с повинной, признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил ярославцу 320 часов обязательных работ, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославец сообщил о бомбе в собственном доме.
Фото: Валерия Шилова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
вчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров