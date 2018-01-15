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В Ярославле террорист из-за решётки учил воевать против России

15 января 2018
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терроризм, Ярославль, Таджикистан

В Ярославской области вынесли приговор 32-летнему гражданину Таджикистана, которого обвиняли сразу по нескольким «террористическим» статьям.

Суд признал его виновным в возбуждении ненависти по признакам национальности, в публичном оправдании терроризма, в вербовке.

— Преступления раскрыты сотрудниками центрального аппарата Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с сотрудниками оперативного отдела УФСИН России по Ярославской области, — уточнили в региональном следственном управлении.

Следователи выяснили, что в мае прошлого года мужчина, сидевший за изнасилование в одной из колоний Ярославля, показывал сокамерникам ролики на телефоне. На этих видео и демонстрировалось разжигание ненависти и религиозной вражды.

За одного из сидельцев принялся особенно рьяно. Уговорил после освобождения вступить в ряды ИГИЛ (организации, запрещённой на территории России). Направил сокамерника обучаться военному делу в Сирию. Для того, чтобы тот, вернувшись, умел воевать против России и совершать теракты. И так уболтал, что приятель согласился. Но, конечно, никуда не уехал — оперативники сработали чётко и пресекли попытку уехать. Суд назначил подстрекателю 10 лет колонии строгого режима.

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Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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