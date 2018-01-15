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Ярославских электроэнергетиков оштрафовали за мешающие провода

15 января 2018
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линии электропередач, Ярославль, т по Ярославской области

Ярославских электроэнергетиков оштрафовали за мешающие провода и завышение цены на их демонтаж.

Разбирательства начались из-за участка в посёлке Ивняки Ярославского района, на котором мужчина-собственник собирался построить дом. Но стройке помешали линии электропередач, тянущиеся через его землю.

— Вблизи линий электропередач без письменного согласования электросетевой организацией запрещено строительство, реконструкция, снос зданий, использование летательных аппаратов (в том числе воздушных змеев), посадка и вырубка деревьев и так далее, — поясняют в УФАС по Ярославской области, куда в итоге обратился собственник участка в Ивняках.

Мужчина обратился в «МРСК-Центра» с просьбой демонтировать мешающие провода. Компания в ответ выставила счёт в 650 тысяч рублей, отказавшись объяснить смету работ. Но антимонопольщики сочли действия энергетиков незаконными, и теперь поставщику ресурсов придётся заплатить штраф в таком же размере за необоснованно высокую цену по переустройству сети. Также компании придётся пересчитать стоимость работ. 

Напомним, наказали ярославского застройщика, который сам себе писал благодарности

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Фото: Александра Савельева
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