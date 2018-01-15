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Сын экс-губернатора Вахрукова откроет в Ротонде ресторан
15 января 2018
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В Ярославле на Первомайской улице в Ротонде может появиться ресторан. Открыть здесь заведение хочет известный в городе ресторатор и сын экс-губернатора Максим Вахруков.
— Есть несколько концепций ресторана, ещё предстоит выбрать одну, — сказал Максим Вахруков. — Но сначала нужно решить вопрос со зданием. Думаю, что это будет сделано до конца января.
Ансамбль зданий Гостиного двора был построен по проекту архитектора Петра Яковлевича Панькова. Существуют предположения, что при проектировании корпусов Паньков консультировался с Карлом Росси, но есть мнение о том, что автором выступил сам Росси, работавший в данный период времени в Тверской губернии. До сегодняшнего дня от Гостиного двора сохранились ротонда и часть северного крыла.
Предприниматель уже около пяти лет планирует купить это здание: ведёт переговоры с собственником и принимает участие в аукционе по продаже Ротонды. Сейчас, как он говорит сам, дело сдвинулось с мёртвой точки, поэтому вероятность того, что здесь появится ресторан, высокая.
Напомним, сейчас Ротонда находится в частной собственности. Долгое время она стояла закрытой. В 90-е годы здесь был магазин «Охотник».
Тем временем теперь в Ярославле в автобусах можно есть, как в ресторане. По городу курсирует ретробас, в котором повар приготовит ваше любимое блюдо. Мы заглянули туда, посмотрели меню, узнали цены и расписание.
Фото: Александра Савельева
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