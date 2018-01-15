Сын экс-губернатора Вахрукова откроет в Ротонде ресторан

Кроме Ротонды до настоящего времени сохранилось северное крыло Гостиного двора

В Ярославле на Первомайской улице в Ротонде может появиться ресторан. Открыть здесь заведение хочет известный в городе ресторатор и сын экс-губернатора Максим Вахруков.

— Есть несколько концепций ресторана, ещё предстоит выбрать одну, — сказал Максим Вахруков. — Но сначала нужно решить вопрос со зданием. Думаю, что это будет сделано до конца января.

Предприниматель уже около пяти лет планирует купить это здание: ведёт переговоры с собственником и принимает участие в аукционе по продаже Ротонды. Сейчас, как он говорит сам, дело сдвинулось с мёртвой точки, поэтому вероятность того, что здесь появится ресторан, высокая.

Напомним, сейчас Ротонда находится в частной собственности. Долгое время она стояла закрытой. В 90-е годы здесь был магазин «Охотник».

Тем временем теперь в Ярославле в автобусах можно есть, как в ресторане. По городу курсирует ретробас, в котором повар приготовит ваше любимое блюдо. Мы заглянули туда, посмотрели меню, узнали цены и расписание.