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Город

Дошутились: почему ярославская команда КВН «Радио Свобода» ушла со сцены

15 января 2018
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КВН, Ярославль, радио Свобода, юмористы

Не насмешили, а расстроили: самая известная команда КВН из Ярославской области заявила об окончании карьеры. Юмористы из команды «Радио Свобода» сообщили об этом после после выступления на 29 международном фестивале клуба веселых и находчивых в Сочи 14 января. Огорчив тем самым тысячи своих фанатов.

Да и самим, похоже, стало не по себе — один из участников команды даже закурил. Прямо на сцене на глазах Александра Маслякова. На счету ярославцев — три финала в Высшей лиге КВН, последний из которых они завершили со вторым местом. Почему команда, завоевавшая популярность по всей стране, вдруг уходит на пенсию?

Устали шутить

Мы спросили у капитана Алексея Корды.

— Это наше решение. Мы давно уже играем,  — коротко пояснил 76.ru лидер команды Алексей Корда. — Я теперь займусь авторством.

Неудачный финал

Последнее выступление ярославцев в финале Высшей лиги и правда вызвало много споров. В интернете ругали парней за грубую лесть и бесталанность. А жюри не пожаловали оценками, влепив 2 и 3.

— Нет, ребят, вы не просто просили победу, вы встали на колени и простояли так всю игру вместо того, чтобы пошутить. Мне очень стыдно за вас. Честно, — высказалась на своей страничке в фейсбуке редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева.

— Парни молодцы. Не важно, как получилось: плохо или хорошо, — они делают своё дело. Благодаря им чуть больше людей в России теперь знают город Ярославль — это тоже заслуга, — высказался в поддержку команды ярославский фотограф Кирилл Спиридонов. — Три года подряд играть в вышке и доходить до финала — это говорит об уровне игры парней. Очень обидно и странно слушать недобрые слова со стороны ярославских земляков.

 

В преступный сговор не вступал

Свою низку оценку пояснил в Facebook комедийный актёр и сценарист Семён Слепаков. 

— После финала меня здесь стали спрашивать, за что я поставил тройку команде «Радио Свобода» из Ярославля. Рассказываю, — делится Семён Слепаков. — Конкурс одной песни — это полноценный юмористический конкурс, и команды в нём соревнуются так же, как и во всех предыдущих. И, на мой взгляд, в нём замечательной команде «Радио свободы» не хватило юмора. Поставить ребятам высший балл было бы несправедливо по отношению к команде «Спарта», которые в этом конкурсе были объективно сильнее. Давления на меня не оказывалось, в преступный сговор я не вступал. Почему Сергей Гармаш поставил двойку, лучше выяснить у него. Удачи вам, и любите КВН.

Ярославских КВНщиков оценил даже сам Михаил Галустян.

Кстати, сам лидер команды Алексей Корда в 2017 году уже пробовал себя в качестве жюри в премьер-лиге КВН. Возможно, в дальнейшем мы его увидим в этом амплуа.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Официальный канал КВН / Youtube, Радио Свободы / vk.com
Видео: Анна Елкина
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