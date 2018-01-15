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Главным по здравоохранению в Ярославской области стал врач-отоларинголог
15 января 2018
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В руководстве правительства Ярославской области появился новый человек. Место, которое накануне освободил Виктор Костин, занял приехавший из Москвы 53-летний Игорь Селезнёв.
— Должность первого заместителя председателя правительства упраздняется и вводится должность заместителя председателя, который будет курировать вопросы здравоохранения и социальной защиты населения, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — С сегодняшнего дня на эту должность назначен Игорь Селезнёв. В его подчинение переходят департамент здравоохранения, департамент труда и социальной поддержки населения, а также управление по социальной и демографической политике. Вопросы здравоохранения и социальной поддержки населения являются ключевыми, напрямую касаются жизни и здоровья людей. Более того, в этих сферах пока еще остается немало проблем, и их надо решать оперативно и комплексно, уделяя больше времени и внимания.
В сфере здравоохранения Игорь Селезнёв работает уже много лет. По образованию он врач, окончил Башкирский государственный медицинский институт. Прошел путь от санитара до практикующего врача-отоларинголога. С 2001 года работает в сфере управления здравоохранением на руководящих должностях.
С 2001 по 2004 год он работал на руководящих должностях департамента развития экономики здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, заместителем управляющего делами Минздрава России.
С 2004 по 2008 год был заместителем начальника управления делами, заместителем начальника управления лицензирования в сфере здравоохранения и социального развития Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
С 2008 по 2009 год — заместитель начальника контрольно-ревизионного управления Федерального фонда ОМС. А с 2009 по 2015 год — руководитель аппарата комитета Государственной думы по охране здоровья.
Напомним, недавно из команды губернатора ушёл последний коренной ярославец — первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин. Он написал заявление на увольнение и уехал работать в администрацию президента России.
Фото: ярославль.рф
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