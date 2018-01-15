В Ярославле построят храм в честь князя Владимира

В Ярославле осветят крест на месте строительства храма

16 января в 11 часов митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон освятит Поклонный крест на месте будущего храма в честь равноапостольного князя Владимира.

— Это один из храмов, которые возводятся в рамках строительства храмов шаговой доступности в тех районах, где раньше церквей не было, — рассказали в Ярославской митрополии.

Храм построят в Брагино на пустыре за домом №9 на улице Пашуковская, его почтовый адрес будет Тутаевское шоссе, 113.

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