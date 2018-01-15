|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле построят храм в честь князя Владимира
15 января 2018
905 5
16 января в 11 часов митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон освятит Поклонный крест на месте будущего храма в честь равноапостольного князя Владимира.
— Это один из храмов, которые возводятся в рамках строительства храмов шаговой доступности в тех районах, где раньше церквей не было, — рассказали в Ярославской митрополии.
Храм построят в Брагино на пустыре за домом №9 на улице Пашуковская, его почтовый адрес будет Тутаевское шоссе, 113.
Читайте также: мэр приказал и все нырнут: ярославские чиновники на Крещение полезут в ледяную прорубь.
Фото: Ярославская митрополия
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров