Пончиковая Стаса Костюшкина прописалась по новому адресу

Пончиковую Caps с Советской площади перетащили на улицу Кирова

Пончиковую российского поп-певца Стаса Костюшкина в Ярославле перетащили с Советской площади на улицу Кирова. Пожалуй, в самое лакомое местечко — её поставили прямо рядом с Первомайской улицей.

— Сейчас тут закрыто, рабочие что-то делают, — говорят прохожие. — На ларьке висит объявление, что открытие состоится 17 января в 17 часов.

В мэрии объясняют, что пончиковая Caps — это сетевой стационарный торговый объект, поэтому при его оформлении предприниматель имеет право оставить стилевые особенности, являющиеся частью бренда.

— Одной из необходимых частей заведения является большая кухонная зона, необходимая для приготовления продуктов питания, поэтому размещение пончиковой в открытых торговых точках типа шале невозможно, — рассказали в мэрии Ярославля. — Внешний вид согласован с департаментом архитектуры и земельных отношений города Ярославля.

В этом месте ларёк снова оказался участником ярмарки. Как и на Советской площади. Здесь рядом стоят ярмарочные палатки, где продают сувениры.

Напомним, пончиковой певца Стаса Костюшкина разрешили не соблюдать жёсткие требования, которыми обложили других предпринимателей. Подробнее об истории ларька и взаимоотношениях поющего предпринимателя и мэра Ярославля Владимира Слепцова можно прочитать в публикации «Неправильный пончик: почему ларьку Стаса Костюшкина разрешили быть не таким, как все».