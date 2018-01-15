Сегодня ярославскому «Шиннику» исполнился 61 год

Фото с тренировки команды на базе в «Белкино»

15 января исполняется ровно 61 год с момента создания ярославской команды «Шинник». Она стала первой в области командой мастеров из ныне существующих, выступавшей на всесоюзном уровне.

Итоги 61 года у ярославского клуба скромные, но гордые.

— В минувшем году команда с первого раза прошла лицензирование для участия в соревнованиях РФС, не задействуя, как это постоянно происходило в последнее время, сложную и, прямо скажем, нервирующую как самих футболистов, так и болельщиков процедуру апелляции, — рассказали на официальной странице клуба «Шинник».

Также футболисты стали стабильно получать зарплату, хоть и остались ещё задержки в премиальных выплатах. За год чёрно-синие трижды выезжали на учебные тренировки: в Турцию, Кипр и Беларусь. Также «Шинник» вошёл в в число лидеров рейтинга футбольных клубов по соотношению стоимости состава и количества заработанных очков.

Напомним, также практически весь минувший год ярославцы не могли играть на родном поле из-за реконструкции стадиона, и домашние матчи проходили в Костроме.

Читайте также: когда полностью доремонтируют «Шинник».