Обратная связь

Город

Сегодня ярославскому «Шиннику» исполнился 61 год

15 января 2018
414 7
футбол, Ярославль, Шинник. Ярославль

15 января исполняется ровно 61 год с момента создания ярославской команды «Шинник». Она стала первой в области командой мастеров из ныне существующих, выступавшей на всесоюзном уровне.

Итоги 61 года у ярославского клуба скромные, но гордые.

— В минувшем году команда с первого раза прошла лицензирование для участия в соревнованиях РФС, не задействуя, как это постоянно происходило в последнее время, сложную и, прямо скажем, нервирующую как самих футболистов, так и болельщиков процедуру апелляции, — рассказали на официальной странице клуба «Шинник».

Также футболисты стали стабильно получать зарплату, хоть и остались ещё задержки в премиальных выплатах. За год чёрно-синие трижды выезжали на учебные тренировки: в Турцию, Кипр и Беларусь. Также «Шинник» вошёл в в число лидеров рейтинга футбольных клубов по соотношению стоимости состава и количества заработанных очков.

Напомним, также практически весь минувший год ярославцы не могли играть на родном поле из-за реконструкции стадиона, и домашние матчи проходили в Костроме.

Какими были итоги прошлого сезона для «Шинника»: читать здесь.

Читайте также: когда полностью доремонтируют «Шинник».

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: ФК "Шинник" / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Свет — это слишком дорого: Большое Село из-за безденежья погрузилось в темноту

Спорт
Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте

Когда доремонтируют «Шинник» и как ЧМ-2018 зацепит Ярославль: шесть главных вопросов о спорте
Культура
Искусство в деталях

Искусство в деталях
Бизнес
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза

Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Бизнес
Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов

Северная железная дорога – планы на будущее: Северный широтный ход и ускорение поездов
Бизнес
«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

«ТНС энерго» зажигает свет в домах ярославцев

Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (19): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,26 56,94
EUR 68,90 69,59
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 16.01
USD 56,36 -0,24
EUR 68,82 0,56
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.