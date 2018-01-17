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Как пережить крещенские купания: советы медиков и спасателей

17 января 2018
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Крещение 2018

В канун Крещения Господня тысячи россиян направятся к купелям, чтобы погрузиться в прорубь. Крещенское купание — серьезное испытание для человеческого организма, независимо от того, верующий вы человек или атеист. Мы собрали рекомендации медиков и спасателей и дали ответы на главные вопросы желающих отдать дань традиции и окунуться в ледяную воду.

Зачем люди окунаются в прорубь?

Купание в крещенской купели, по словам иеромонаха Самарской епархии Максима Кокарева, ритуал очень молодой и ни к каким христианским обрядам отношения не имеет. В XIX–XX веках в книгах писали, что в прорубь окунаются те, кто гадал в сочельник. Они верили, что смывают с себя этот грех. На самом деле эти купания не очищают человека от грехов. Христианин, согласно церковным канонам, должен прийти в храм, отстоять службу, исповедаться и набрать освященной воды. Церковь не обязывает людей моржевать.

Для многих купание в проруби — просто вариант зимнего экстрима. Погружение в ледяную воду — серьезный стресс для организма. В этот момент в кровь поступает целый коктейль гормонов, среди которых дофамин и адреналин, объясняют медики. Человек резко испытывает эйфорию и прилив сил. Именно поэтому некоторые люди из года в год купаются в крещенской проруби.

Всем ли можно принимать такие экстремальные процедуры?

Ледяная вода — серьезная нагрузка на организм, тем более на неподготовленный. В первую очередь такие купания запрещены беременным и детям. Нет единого мнения, с какого возраста можно начинать окунаться в прорубь: одни педиатры допускают 3–4-летних малышей, если в семье практикуется активное закаливание, другие считают, что купаться в проруби можно начиная с 18 лет.

Противопоказаны крещенские купания тем, кто недавно перенес простуду или недомогает; людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, различными формами аритмии).

Наконец нельзя купаться, если вы выпили. Алкоголь создаст ложное чувство тепла. И тогда шансы на обморожение или проблемы с сердцем возрастают многократно.

Если я хочу искупаться в проруби, как подготовиться к крещенскому заплыву?

Медики советуют заблаговременно закаляться перед крещенскими купаниями. В идеале начинать нужно за несколько месяцев до Крещения: обтираться или ополаскиваться холодной водой, выходить в лёгкой одежде на балкон. Тогда вам проще будет перенести чрезмерную нагрузку на сердце.

За 1,5–2 часа до купания нужно плотно поесть. Охлаждаться перед погружением в прорубь следует постепенно. Раздеваться лучше снизу вверх, чтобы грудная клетка оказалась на морозе в последнюю очередь, а одеваться — в обратном порядке. Не забудьте надеть обычную купальную шапочку из латекса, чтобы сохранить тепло при погружении в воду с головой. Не будет лишним разогреть мышцы: приседайте, машите руками, наклоняйтесь.

Как купаться?

Отправляясь к купели, тепло оденьтесь (вы не должны замерзнуть, пока стоите в очереди к купели), возьмите полотенце, тапочки и термос с горячим чаем. Одежда для купания должна легко сниматься и надеваться. Обязательно возьмите сланцы, чтобы дойти до проруби, и коврик, на котором будете стоять, пока вытираетесь и одеваетесь.

Спускаться в прорубь разрешается строго по одному. Находиться в воде можно не дольше 20–30 секунд. В этом случае организму будет легче справиться с шоком от мороза. После выхода из воды быстро растирайтесь полотенцем, надевайте сухую одежду, теплую шапку, шерстяные носки. Выпейте горячего чаю — лучше сделать это в теплом помещении.

Где купаться?

Спасатели отмечают, что купаться можно только в оборудованных купелях, рядом с которыми дежурят сотрудники МЧС и работники скорой. 

«Правильная» купель оборудована деревянным коробом; ее глубина не должна превышать 1,8 метра; прорубь ограждают фонарями по периметру и оборудуют лестницей с перилами для спуска в воду. Рядом должно быть отапливаемое помещение (вагончик или палатка) для обогрева и переодевания людей, вышедших из воды. В вечернее и ночное время купель и путь к ней должны быть освещены.

Анастасия Оборина
Фото: Иван Карлышев, Дмитрий Гладышев (инфографика), Эдуард Фадюшин (инфографика)
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