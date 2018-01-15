В Рыбинске вор-сладкоежка украл 15 коробок конфет

Парень засунул себе за пазуху коробки конфет и убежал из магазина

В полицию Рыбинска с заявлением о краже пришёл охранник магазина. Он рассказал, что покупатель утащил из супермаркета 15 коробок конфет.

Парень засунул себе за пазуху коробки и убежал, перепрыгнув через турникет. Вот только проделал всё это воришка прямо под камерами видеонаблюдения. Стоимость всех коробок оценили в четыре тысячи рублей.

Полиция просмотрела записи с камер. И любителя сладкого быстро нашли. Им оказался 25-летний житель Рыбинска.

— Подозреваемый во всем сознался, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, — Он рассказал, что конфеты продал на рынке, а деньги потратил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».





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