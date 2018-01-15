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В Рыбинске вор-сладкоежка украл 15 коробок конфет
15 января 2018
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В полицию Рыбинска с заявлением о краже пришёл охранник магазина. Он рассказал, что покупатель утащил из супермаркета 15 коробок конфет.
Парень засунул себе за пазуху коробки и убежал, перепрыгнув через турникет. Вот только проделал всё это воришка прямо под камерами видеонаблюдения. Стоимость всех коробок оценили в четыре тысячи рублей.
Полиция просмотрела записи с камер. И любителя сладкого быстро нашли. Им оказался 25-летний житель Рыбинска.
— Подозреваемый во всем сознался, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, — Он рассказал, что конфеты продал на рынке, а деньги потратил.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
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Фото: УМВД
Видео: УМВД России по Ярославской области
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