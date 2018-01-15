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Свет — это слишком дорого: Большое Село из-за безденежья погрузилось в темноту

15 января 2018
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фонари, Ярославская область, Большое Село

Ярославец заехал по своим делам в Большое Село и возмутился, что на улицах очень темно.

— Фонарей очень мало, и работают они так себе, — объяснил свое негодование Александр Холопов. — А еще люди в селе жалуются, что их рано отключают.

Свои возмущения турист написал в социальной сети «ВКонтакте» главе Большесельского района.

— Проблема мне известна, — ответил глава района Сергей Груздев. — На сегодня стоимость электроэнергии не позволяет развивать уличную сеть в том виде, в котором она существует.

Напомним, недавно в Ярославле отключили свет на центральной магистрали. На улице Свободы МРСК Центра-Ярэнерго ввели кратковременное ограничение потребления электричества уличного освещения.

Михаил Контуев
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Фото: Александр Холопов
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