Свет — это слишком дорого: Большое Село из-за безденежья погрузилось в темноту

В Большом Селе экономят на электроэнергии

Ярославец заехал по своим делам в Большое Село и возмутился, что на улицах очень темно.

— Фонарей очень мало, и работают они так себе, — объяснил свое негодование Александр Холопов. — А еще люди в селе жалуются, что их рано отключают.

Свои возмущения турист написал в социальной сети «ВКонтакте» главе Большесельского района.

— Проблема мне известна, — ответил глава района Сергей Груздев. — На сегодня стоимость электроэнергии не позволяет развивать уличную сеть в том виде, в котором она существует.

Напомним, недавно в Ярославле отключили свет на центральной магистрали. На улице Свободы МРСК Центра-Ярэнерго ввели кратковременное ограничение потребления электричества уличного освещения.