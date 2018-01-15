Лёд тронулся: в Рыбинске по Волге проплыла гигантская льдина

А он такой холодный...

В Рыбинске среди зимы началась весна — по Волге поплыли льдины. Одну из таких гигантских глыб снял на видео Юрий Сорокин. Съёмка заняла около часа. Ролик Юрий выложил в убыстренном варианте. Назвал «Айсберг». По кадрам видно, как огромная льдина отрывается от берега, разворачивается поперёк реки и уплывает вниз по течению.

Все из-за такой непонятной погоды! Не встаёт лёд на реках.

— В начале недели на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится погода с температурным режимом на 3-6°С выше климатической нормы, — объясняют синоптики.

Но на Крещение нам обещают уже крепкие морозы. Смотрите прогноз погоды.