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Лёд тронулся: в Рыбинске по Волге проплыла гигантская льдина
15 января 2018
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В Рыбинске среди зимы началась весна — по Волге поплыли льдины. Одну из таких гигантских глыб снял на видео Юрий Сорокин. Съёмка заняла около часа. Ролик Юрий выложил в убыстренном варианте. Назвал «Айсберг». По кадрам видно, как огромная льдина отрывается от берега, разворачивается поперёк реки и уплывает вниз по течению.
Все из-за такой непонятной погоды! Не встаёт лёд на реках.
— В начале недели на фоне высокого атмосферного давления в регионе сохранится погода с температурным режимом на 3-6°С выше климатической нормы, — объясняют синоптики.
Но на Крещение нам обещают уже крепкие морозы. Смотрите прогноз погоды.
Фото: Юрий Сорокин, Атэл-Рыбинск
Видео: Юрий Сорокин, Атэл - Рыбинск
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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