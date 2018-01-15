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В Ярославской области сожгли отравленные цветы

15 января 2018
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цветы, карантин, сорняки, Ярославль

Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области подсчитали, сколько зараженных растений они уничтожили в прошлом году. Сожгли 125 срезанных цветов, 728 горшечных растений, 6297 пакетиков с рассадой цветов, 10 декоративных саженцев и 12 пакетов семян сельдерея.

— Также раздавили 70,4 килограммов зараженных свежих помидор, — рассказали в Россельхознадзоре.

Переработав на специализированных предприятиях и очистив от карантинных сорняков, удалось обезвредить и спасти больше 2,5 тысяч тонн отходов сельхозкультур, из которых изготавливают комбикорма для животных и птиц.

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Елена Вахрушева
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Фото: Россельхознадзор
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