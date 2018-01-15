|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области сожгли отравленные цветы
15 января 2018
1 183 0
Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области подсчитали, сколько зараженных растений они уничтожили в прошлом году. Сожгли 125 срезанных цветов, 728 горшечных растений, 6297 пакетиков с рассадой цветов, 10 декоративных саженцев и 12 пакетов семян сельдерея.
— Также раздавили 70,4 килограммов зараженных свежих помидор, — рассказали в Россельхознадзоре.
Переработав на специализированных предприятиях и очистив от карантинных сорняков, удалось обезвредить и спасти больше 2,5 тысяч тонн отходов сельхозкультур, из которых изготавливают комбикорма для животных и птиц.
Читайте также: В Ярославле раздавили партию свежих санкционных груш.
Фото: Россельхознадзор
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
сегодня
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров