В Ярославской области сожгли отравленные цветы

Зараженные растения сожгли

Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области подсчитали, сколько зараженных растений они уничтожили в прошлом году. Сожгли 125 срезанных цветов, 728 горшечных растений, 6297 пакетиков с рассадой цветов, 10 декоративных саженцев и 12 пакетов семян сельдерея.

— Также раздавили 70,4 килограммов зараженных свежих помидор, — рассказали в Россельхознадзоре.

Переработав на специализированных предприятиях и очистив от карантинных сорняков, удалось обезвредить и спасти больше 2,5 тысяч тонн отходов сельхозкультур, из которых изготавливают комбикорма для животных и птиц.

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