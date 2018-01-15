Слишком резкий водитель: в ярославской маршрутке растрясло бабушку

В этой маршрутке покалечило пенсионерку

В ярославской маршрутке из-за резкого манёвра водителя растрясло пенсионерку. 74-летняя бабушка упала и ударилась головой, когда автобус резко затормозил. Всё произошло накануне около 20:30.

— ДТП произошло на Красной площади в районе остановки «Улица Ушинского», — сообщили в управлении ГИББД по Ярославской области.

Из-за пострадавшей пенсионерки вызвали патруль ГИББД и скорую помощь. К счастью, бабушке госпитализация не потребовалась.

Бабушка не удержалась

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